Il giallo e il viola non sono solo i colori di Los Angeles, per una notte saranno anche quelli di New York. L’Empire State Building rende omaggio alla leggenda dei Lakers, scomparsa in un tragico incidente in elicottero, colorandosi di giallo e di viola.

“Le nostre luci si accendono di giallo e di viola questa sera come tributo alla leggenda del basket Kobe Bryant, motivo di ispirazione per milioni di persone nel pianeta, che ci ha lasciati troppo presto – ha scritto l’Empire State Building nel suo profilo ufficiale Twitter – I nostri cuori sono vicini a tutte le famiglie, gli amici e i fans che sono sconvolti da questa tragedia #824Forever“.

