Moaconcept è presente con successo sul mercato internazionale delle fashion sneaker con le linee Master of Arts, Disney e Playground. Un’ esclusiva gamma di modelli da subito molto credibile presso gli appassionati del settore grazie al design innovativo, alla qualità produttiva ed al comfort eccezionale.

Un modello su tutti ha saputo conquistare la fiducia dei clienti maschili, grazie al sottile equilibrio tra anima sportiva, moda e stile senza tempo. Le Moaconcept Master of Arts “Futura” rappresentano in pieno la scelta di stile di un uomo contemporaneo, coprendo altresì un target di appassionati molto ampio. Running ultraleggere, dall’animo minimal e dal carattere futurista, orientate alla scoperta di nuovi linguaggi grafici grazie all’utilizzo di dettagli e fini accorgimenti stilistici.

Un nuovo minimalismo, elegante, sofisticato ed allo stesso tempo smart e comprensibile anche da chi apprezza colori e dettagli trend. Dall’utilizzo del mesh e del suede, alla suola in Phyloon di derivazione performance, le “Futura” combinano in una sola sneaker l’ambizione del brand di imporsi in un mercato fashion e l’innata propensione ad una proposta giovane ed attuale.

