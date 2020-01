Kobe Bryant era un grande tifoso del Milan, squadra della quale si è innamorato durante la sua permanenza in Italia da bambino. Il club rossonero, dunque, dopo la tragica scomparsa del Mamba in un incidente aereo, ha deciso di rendergli omaggio con un tributo speciale.

Un momento davvero da brividi questa sera allo Stadio San Siro prima del fischio d’inizio di Milan-Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul maxi schermo un video speciale per Bryant, sulle note della canzone “Who Wants to live forever” dei Queen. “Le leggende non muoiono mai”, “#SempreKobe”, queste due scritte hanno chiuso il video-omaggio all’ex stella NBA, tra gli applausi incessanti del pubblico.

Kobe Bryant, who grew up in Italy, was a football and AC Milan fan. The club paid tribute to him ahead of today’s match. https://t.co/qtstzq6jcP pic.twitter.com/c0jxO8YKD3 — ESPN (@espn) January 28, 2020

Valuta questo articolo