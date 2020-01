Agli Australian Open, oltre ai protagonisti attesi del mondo del tennis, c’è stata anche una bella giudice di sedia capace di far parlare di sé. Le proteste di Federer durante l’incontro valido per i quarti di finale contro Sandgren, hanno fatto sì che le telecamere si concentrassero con insistenza sull’arbitro della gara Marijana Veljovic.

Di certo non il “solito” arbitro che troviamo sul seggiolone in giro per il Tour ATP, dato che la Veljovic è particolarmente sexy ed affascinante, tanto da provocare una pioggia di commenti sui social. Tra i tanti commenti spicca anche quello di una delle tenniste più carine del tour, Eugenie Bouchard: “l’arbitro dell’incontro Federer-Sandrgen è super carina”, con tanto di faccina con i cuoricini. Insomma, Marijana Veljovic ha fatto ammattire Federer per alcune sue decisioni, ma anche gli appassionati di tennis a causa della sua bellezza ed eleganza dall’alto del suo seggiolone.

