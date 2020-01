Romelu Lukaku ha una nuova casa: il calciatore dell’Inter ha postato sui social il letto che ha scelto per la sua nuova dimora, con delle foto che hanno lasciato i fan, ma anche i compagni, particolarmente colpiti.

Lukaku ha infatti pubblicato degli scatti dal suo nuovo letto di dimensioni davvero… gigantesche. Non è tardato ad arrivare il commento di qualche sui compagno di squadra, come Ranocchia: “è per 15 persone?“.

