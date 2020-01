Smart è l’elettrica più venduta in Italia: su un totale di 10.661 vetture elettriche immatricolate nel 2018, una su quattro è una smart EQ fortwo o forfour. La più desiderata è la fortwo, la regina delle citycar che, con 2.359 unità immatricolate, si conferma il modello in assoluto più venduto nel nostro Paese, conquistando da sola il 22% del mercato. Un successo che è frutto di un concept unico, la formula ideale per entrare nel mondo della mobilità elettrica in maniera semplice, divertente e senza pensieri: i valori che da sempre rappresentano smart.

”La mobilità elettrica parte dalle città e oggi smart, grazie alle tradizionali doti di funzionalità, unite ai valori della guida a zero emissioni, ne è la migliore interprete”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Per Smart l’Italia è sempre stata uno dei mercati più importanti a livello globale, e i risultati ottenuti lo scorso anno, con una richiesta di vetture superiore alla nostra disponibilità, sono la dimostrazione che, in questa grande trasformazione del Marchio, siamo riusciti ancora una volta a conquistare il cuore degli italiani.”

Lasciati alle spalle i successi di mercato, smart si prepara oggi ad una nuova stagione in cui potrà contare su una gamma completamente rinnovata, disponibile in concessionaria già dalla prossima settimana. Innovativa, digitale e 100% elettrica: smart presenta i suoi modelli fortwo, fortwo cabrio e forfour completamente rinnovati, con interventi estetici e digitali. Il design all’avanguardia si fonde con una connettività intelligente e trazioni esclusivamente elettriche. La nuova generazione, regala alla regina delle city car quattro esclusive line: pure, passion, pulse e prime, rese ancora più ricche da tre pacchetti dedicati che sottolineano il carattere delle versioni. I prezzi partono da 25.000 euro per la fortwo, 25.649 per la versione a quattro posti forfour, per arrivare a 28.394 con la smart EQ fortwo cabrio.