Nel corso della prima puntata de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa‘ una delle ‘pupe’ ha conquistato il pubblico dei social. Non è passata inosservata infatti la bella Martina Fusco, studentessa e swimsuit model napoletana che partecipa in coppia con il ‘secchione’ Giovanni Boni. Martina Fusco era già apparsa in tv nella squadra dei ‘Davide’ di Ciao Darwin, mettendo in mostra il suo lato B accompagnato dalla frase diventata subito virale: “meglio essere basse con un culo alto che alte con un culo basso“.

Intervistata da Eva3000, la bella Martina Fusco ha spiegato che il suo punto forte è: “il mio modo di fare. Ci sono tante ragazze bellissime, ma quello che colpisce è sicuramente la personalità. Io, dopo la prima apparizione a Ciao Darwin, sono stata richiamata per lavorare. Mi è sempre piaciuto stare davanti all’obiettivo, non sono una persona particolarmente timida e andare in tv è sempre stato il mio sogno. Sono semplicemente stata me stessa e le persone che mi acclamavano mi hanno resa felice“.

