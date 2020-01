Bellezza prorompente, capelli sempre perfetti e una passione smisurata per la danza e il teatro. Lei è Marina Evangelista ha 26 anni ed è nata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Trasferitasi a Roma da molti anni per studiare danza, la giovane ragazza calabrese è adesso concorrente del programma ‘La pupa e il secchione (e viceversa)‘, in coppia con Dario Massa. Non è però la prima partecipazione ad un programma televisivo per Marina, che ha partecipato in passato a Ciao Darwin nella puntata di ‘Umani contro Mutanti’, distinguendosi nella prova di coraggio per essersi infilata in una vasca piena di locuste senza battere ciglio. In passato inoltre ha studiato teatro, partecipando come attrice al film di Paolo Sorrentino intitolato “Loro 1 e 2“. Per quanto concerne la vita privata, Marina Evangelista ama la scrittura e la lettura, inoltre si dedica come ogni donna alla cura del proprio aspetto fisico, in particolare il trucco e i capelli devono essere sempre perfetti. Il sogno nel cassetto? Diventare un’attrice affermata e vincere un Oscar, ma per quello ci sarà tempo.

Valuta questo articolo