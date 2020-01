Dopo qualche anno d’assenza, il reality show ‘La Pupa e il Secchione‘ è tornato in prima serata su Italia 1 riscuotendo un grande successo dopo la prima puntata. Per rinnovare il vecchio format, che prevedeva la presenza di belle ragazze con qualche lacuna in ambito culturale (Pupe), affiancate a dei veri e propri geni, ma ‘impacciati’ in tutto ciò che riguarda le relazioni con l’altro sesso (i Secchioni), è stata inserita la figura dei ‘viceversa‘, due coppie formate da una secchiona e un pupo.

Fra le secchione, il pubblico del web ha subito amato Florencia Lourdes Genna, la secchiona che ha scelto di affiancarsi al pupo Mariano Catanzaro. Nativa di Vittorio Veneto, laureata in chimica farmaceutica e specializzata in biotecnologie nonchè insegnante di chimica, fisica e matematica, Florencia Lourdes Genna ha subito mostrato il suo carattere forte, puntando sulla sua intelligenza e la sua cultura e criticando le pupe più maliziose. Il suo pupo Mariano ne ha però sottolineato anche una particolare bellezza, legata anche al suo cervello, che la rende ‘diversa’ dalle altre ragazze presente nel reality.

La ragazza, nata in Argentina, ha spiegato di essere laureata in chimica farmaceutica e specializzata in biotecnologie e di svolgere la professione di insegnante di chimica, fisica e matematica. Dopo la laurea Florencia Lourdes Genna si è ritrasferita in Sud America, dove ha vissuto tra Argentina e Colombia, mentre attualmente risiede a Vittorio Veneto nel quale si divide fra l’essere prof e mamma.

