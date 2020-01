Se facendo zapping vi siete imbattuti nel programma ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, o magari avete visto qualche video o meme sui social, sarete rimasti anche voi colpiti dalla figura di Raffaello Mazzoni, soprannominato ‘Il Conte’. Fin dalla prima puntata dello show, tornato in prima serata su Italia 1 a 10 anni dall’ultima messa in onda, Mazzoni ha conquistato tutti con la sua goffa simpatia e i suoi modi di fare. ‘Il Conte’, soprannominato così dagli amici per via della sua eccessiva eleganza ad una festa di laurea, si è da subito messo in gioco ottenendo i favori del pubblico e anche delle stesse Pupe passando da Angelica (la prima a sceglierlo), a Marina, per finire poi con Stella, l’ultima a sceglierlo durante lo scambio delle coppie.

Nato a Bologna nel 1989, vanta una discendenza diretta da Niccolò Macchiavelli, ma ammette di non avere una famiglia nobile. Dopo essersi laureato presso la Facoltà di Farmacia di Rimini, ‘Il Conte’ si è trasferito a Dusseldorf per partecipare ad un dottorato di ricerca nella quale si è particolarmente distinto. Raffaello Mazzoni è inoltre entrato a far parte della clinica ufficiale della Juventus in qualità di ricercatore e medico analista.

Appassionato di matematica, cruciverba e quiz, amante della scrittura e della letteratura nonché provetto filosofo che dispensa consigli sui social agli oltre 25.000 follower, ‘Il Conte’ Mazzoni è sicuramente il più intraprendente e ‘atipico’ dei secchioni presenti nel programma, complice anche la sue passate apparizioni in tv nel programma ‘Take me out’ di Real Time.

Valuta questo articolo