E’ arrivata oggi la notizia ufficiale dell’ingaggio di Jorge Lorenzo da parte della Yamaha come tester. Il maiorchino non starà dunque troppo lontano dalla pista dopo l’annuncio del ritiro dello scorso anno a Valencia.

In attesa di lavorare nuovamente col team di Iwata, il maiorchino sta diventando sempre più… italiano: nelle sue storie Instagram sono spesso comparsi video con tanti personaggi famosi del nostro paese, come Elisabetta Gregoraci e Jonathan Kashanian, ma oggi è stato ospite anche di una squadra di calcio.

L’Inter ha infatti ospitato Jorge Lorenzo, forse in Italia per far visita al quartier generale italiano a Germo di Lesmo, e questa sera il maiorchino sarà allo stadio a dare il suo supporto al club nerazzurro nella sfida contro la Fiorentina valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

“Grazie @inter per l’ospitalità e per avermi mostrato la vostra storia. Ci vediamo stasera allo stadio! 💪⚫️🔵“, ha scritto Lorenzo sui social.



Valuta questo articolo