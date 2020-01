Motor Bike Expo 2020: l’attesa è ormai spasmodica, l’entusiasmo alle stelle! Quattro giorni a Veronafiere, dal 16 al 19 gennaio, all’insegna della passione più pura per la moto. 100.000 metri quadrati dedicati alla manifestazione, sette padiglioni; cinque aree esterne; oltre 700 espositori (tra cui i più importanti costruttori), provenienti da 35 paesi; migliaia di moto esposte; e poi ancora anteprime, show, premiazioni, meeting e personaggi amati dal pubblico. Motor Bike Expo è il salone internazionale della moto più frizzante, libero, coinvolgente che si possa concepire. I numeri-chiave del 2019 sono ormai storia (170.000 visitatori e 700 marchi presenti, provenienti da tutto il mondo) e la sfida verso nuovi traguardi è già lanciata. Lo staff che organizza MBE, guidato dagli ideatori del salone, Paola Somma e Francesco Agnoletto, ha lavorato un anno intero per rendere il prodotto sempre più un’esperienza memorabile: insomma a Verona, a gennaio, gli appassionati di moto si ritrovano per vivere un sogno ma con i piedi ben piantati a terra (anzi, sulle pedane). E infatti per l’edizione 2020 il menù si presenta ancora più ricco.

