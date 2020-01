Dopo Dubai e Paju City in Corea del Sud, a chiusura di un anno di dinamiso ed espansione a livello internazionale per la Maison fiorentina, Graziella&Braccialini sceglie Rostov sul Don in Russia per l’inaugurazione di una nuova boutique monomarca.

Il mercato russo è da sempre uno snodo fondamentale per Graziella&Braccialini dove le due aziende sono leader nei rispettivi settori e questo spazio nasce per consolidarne ulteriormente l’immagine. La location scelta è il centro commerciale Horizon, fulcro del commercio locale.

Graziella&Braccialini può registrare oggi la presenza diretta del proprio brand in oltre 40 paesi ed è presente nelle location più esclusive del mondo tra cui Parigi, Firenze, Roma, Mosca, San Pietroburgo, Seul e Palma di Maiorca.

“Le aperture dei negozi monomarca, sottolinea Eleonora Gori, Vice presidente di Graziella Group, sono una testimonianza della solidità del nostro progetto, dell’apprezzamento riscosso nei diversi mercati e dall’impegno rivolto allo sviluppo a livello internazionale. Le tre inaugurazioni di fine anno rappresentano una conferma per quanto riguarda due mercati storici e strategici quali Dubai e La Russia e un deciso ingresso in un paese di grande interesse quale la Corea del Sud”.

Da sempre inconfondibile, lo stile Graziella&Braccialini, si distingue oggi più che mai per la sua originalità, ironicità e femminilità. Questi valori sono insiti nel brand e vengono tradotti attraverso le collezioni rappresentative del Made in Italy per eccellenza. Graziella&Braccialini rappresenta un universo contemporaneo ed eclettico amato in tutto il mondo.

Valuta questo articolo