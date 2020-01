Quattro giocatrici italiane, Caterina Don, Alessia Nobilio, Benedetta Moresco ed Emilie Alba Paltrinieri saranno all’Augusta National, sede istituzionale del Masters, che torna a tingersi di rosa per il secondo anno consecutivo ospitando l’Augusta National Women’s Amateur Championship (1-4 aprile, 54 buche), la cui prima edizione è stata subito indicata come la versione al femminile del major maschile.

L’evento si è rivelato un grande spot per il golf femminile, così come per quello italiano che ebbe anche nel 2019 quattro giocatrici nel field delle 72 concorrenti scelte tra le migliori del mondo.

Naturalmente un riconoscimento di prestigio per la FIG – impegnata nello sviluppo del movimento femminile attraverso il progetto “Golf è donna” – e anche una conferma di un movimento azzurro in grande crescita, che nella passata stagione ha ottenuto ben 41 successi in campo internazionale (22 con i professionisti e 19 con i dilettanti), demolendo il record precedente di 34 nel 2018. Parteciperanno per la seconda volta Don, che ottenne un bel 12° posto, e Nobilio, mentre debutteranno Moresco e Paltrinieri nel team dove erano Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali.

Il torneo si disputerà in due fasi. Le prime 36 buche avranno luogo al Champions Retreat Golf Club di Evans in Georgia, un circolo privato di 27 buche firmate da Jack Nicklaus, Arnold Palmer e Gary Player, poi dopo un giorno di pausa le prime 30 concorrenti classificate accederanno all’Augusta National, ad Augusta in Georgia, per il giro finale. Lo scorso anno si impose la statunitense Jennifer Kupcho, all’epoca numero uno del ranking, davanti alla messicana Maria Fassi. Entrambe sono passate subito dopo di categoria ed hanno effettuato una buona stagione sul LPGA Tour.

Le quattro azzurre invitate sono tutte in College statunitensi. Caterina Don studia alla University of Georgia e ha già ottenuto un successo vincendo al suo debutto nelle gare di College il Minnesota Invitational (2019). Quest’anno Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri hanno avuto una borsa di studio per la UCLA (University of California, Los Angeles) e Benedetta Moresco raggiungerà la sorella Angelica alla University of Alabama.

