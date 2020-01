Nissan si appresta a inaugurare il nuovo decennio in grande stile con il lancio di un’edizione speciale dei modelli MICRA, QASHQAI e X-TRAIL, all’insegna del design e della tecnologia. Le versioni speciali, denominate N-TEC, conferiscono alla gamma un look più lussuoso e accattivante, caratterizzato da eleganti dettagli di colore nero per gli esterni di tutti i modelli MICRA, QASHQAI e X-TRAIL. A bordo delle edizioni speciali N-TEC anche l’esperienza di guida migliora grazie alle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, ora disponibili per una fascia di clientela ancora più ampia.

Il nuovo look di QASHQAI N-TEC si distingue per i cerchi in lega da 19” total black e dettagli inediti come i fari scuri. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in PVC e Alcantara®. Dal punto di vista tecnologico, QASHQAI N-TEC è equipaggiato con ProPILOT e Intelligent Park Assist, due sistemi all’avanguardia generalmente disponibili solo sugli allestimenti alto di gamma. A rendere il viaggio ancora più piacevole contribuisce il sistema di infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, per facilitare l’uso delle tecnologie di connessione e digitali.

Per i clienti che necessitano di maggiore spazio, X-TRAIL N-TEC è disponibile in versione a cinque o sette posti, con due o quattro ruote motrici. I cerchi in lega neri da 18” sono abbinati alla griglia V-motion cromata scura e altri dettagli nero lucido come le barre al tetto e le calotte dei retrovisori. La carrozzeria metallizzata è di serie e, per un tocco di classe in più, le protezioni delle soglie sono valorizzate dalle lettere N-TEC illuminate. I modelli con cambio automatico sono provvisti anche di ProPILOT e del pacchetto Safety Shield di Nissan.

Completa la gamma N-TEC la Nissan MICRA basata sull’allestimento Acenta, che declina il leitmotiv nero in vari elementi: cerchi in lega sportivi da 17”, dettagli lucidi, vetri privacy e fendinebbia anteriori. Fra le dotazioni tecnologiche di Micra N-TEC ricordiamo il sistema di infotainment NissanConnect con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, progettati per assistere le manovre in retromarcia, e il sistema intelligente di frenata di emergenza. QASHQAI e X-TRAIL N-TEC saranno in vendita in Italia a partire da gennaio 2020, mentre MICRA N-TEC a febbraio.

