Chi pratica sport deve essere flessibile, sia a livello fisico che mentale. Lo stesso vale per le borse sportive. Niente di più semplice con F660 JIMMY, la prima borsa da palestra di FREITAG flessibile e dal volume regolabile, realizzata con teloni di camion in disuso e con inserti laterali in soffice stoffa ricavata da bottiglie in PET usate. Grazie agli inserti, la borsa non sarà troppo grande per l’escursione di trekking naturista ma nemmeno troppo piccola per i campioni di scacchi giganti che ogni tanto vorrebbero portarsi a casa una regina o un alfiere per ricordo. In poche parole, F660 JIMMY è la borsa perfetta sia per i vincitori seriali che a fine giornata si trovano a dover mettere un trofeo nella borsa, sia per chi segue la filosofia «l’importante non è vincere, ma partecipare», nonché per tutti gli sportivi individualisti su due ruote che non girano mai con le tasche vuote.

Per la prima volta le borse sportive di FREITAG denotano anche un grande spirito di squadra. F660 JIMMY non è solo un pezzo unico riciclato e personalizzato per gli sport individuali, ma è anche realizzato con un tessuto PET disponibile nei tre colori base del teambuilding: foggy blue, marsala e black.

F660 JIMMY è la borsa individuale dal volume flessibile, perfetta per lo sport e non solo.

– Tracolla perfetta per il crossfit o altre attività fitness grazie alle cinghie regolabili

– Pratiche maniglie per prendere tutte le palle (e non solo) al balzo

– Ampia tasca esterna con scomparto per lo smartphone e punto di aggancio per il lucchetto dell’armadietto

– Portabottiglie con elastico ferma bottiglie

– Grande scomparto interno con chiusura a cerniera che divide i capi asciutti da quelli umidi

– Materiali: teloni di camion usati e tessuto idrorepellente privo di PFC del nostro partner di produzione We aRe SpinDye®, ricavato da bottiglie PET usate riducendo al minimo l’utilizzo di acqua

MADE OF TARP AND PET Nel 1993, quando ancora era sull’Hardbrücke, FREITAG è innamorati di loro… ed è ancora tutto come il primo giorno. Ma ora, dopo 25 anni, il marchio di borse prende la libertà di guardare oltre l’orizzonte dei teloni di camion perché, diciamocelo, per quanto unici possano essere il loro aspetto e odore, ci sono alcune cose che questi proprio non sono in grado di soddisfare. Essere flessibili, leggeri e morbidi, ad esempio. Per questo ultimamente FREITAG stati un po’ infedeli ai teloni di camion in disuso e presto lancerà borse dalla fattura fino ad ora praticamente impensabile. Si tratta di pezzi unici di ToP qualità, come da sempre sono le borse FREITAG, e in più sono flessibili e leggeri grazie al tessuto ricavato da bottiglie PET riciclate svuotate e tinto con un’utilizzo minimo di acqua.

Valuta questo articolo