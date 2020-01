Un video postato sui social per mandare in tilt i propri followers, Emily Ratajkowski ha regalato proprio un bello spettacolo ai fan, postando una clip in cui appare con i jeans e un completino intimo sotto.

Un reggiseno che non lascia spazio però all’immaginazione, mostrando le forme della modella statunitense quasi senza veli. Video e foto che fanno parte della campagna pubblicitaria Innamorata Women, linea molto in voga tra le donne di tutto il mondo.

Valuta questo articolo