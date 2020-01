Giornata di festa per la famiglia Nibali: il piccolo di casa ha detto sì! Antonio Nibali si è sposato oggi con la sua Michela davanti ad amici e parenti. Una speciale cerimonia in chiesa per lo “squaletto”, alla quale non poteva mancare Vincenzo Nibali, con la moglie Rachele, che ha ripreso i momenti più importanti dell’evento da condividere con tutti i fan.

