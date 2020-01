La Collezione Eyewear Primavera/Estate 2020 di FILA spazia tra heritage, sport e fashion. La funzionalità incontra la moda, le prestazioni si fondono con il design, creando una linea unisex e distintiva per volti giovani che cercano occhiali comodi.Gli elementi iconici del brand si uniscono con naturalezza e fun­zionalità alle linee sportive, offrendo uno stile contemporaneo e streetwear. Le forme e gli audaci accostamenti di colore creano una proposta completa, che interpreta tutte le sfumature di uno stile di vita casual e moderno.

Per la stagione Primavera/Estate 2020 FILA Eyewear presenta SF 8496, un nuovo modello da sole dalle linee squadrate che gioca con spessori e materiali. Molto più di un semplice accessorio, bensì un dettaglio fashion in grado di completare qualsiasi look.

Le aste in metallo sono disponibili in quattro nuances: gialla, rossa, blu e grigia e, grazie all’inserto in gomma, garantiscono una vestibilità perfetta che si adatta alla fisionomia di qualsiasi viso.

Le lenti in differenti colorazioni: matt black, brown, blue e grey, offrono sia l’effetto smoke sia, per le ultime due proposte, la variante specchiata blue e silver flash.

La montatura dalle linee spesse e squadrate avvolge le lenti conferendo all’occhiale un tocco fresco e accattivante mentre il logo frontale aggiunge un design streetwear in pieno stile FILA.

Pensato per il giovane moderno e irriverente, il modello SF8496 ha uno stile deciso che non teme nessuna moda passeggera.

