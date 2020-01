Selle Italia, azienda leader nella progettazione e produzione di selle per bici, si distingue ancora una volta per l’eccezionale rapporto con lo sport e i suoi campioni, realizzando una sella esclusiva dedicata ad Elia Viviani, campione europeo Elite su strada e oggi membro del team Cofidis, Credits Solutions.

Il giovane veronese, senza dubbio uno degli astri più promettenti del ciclismo italiano degli ultimi anni, correrà con la sella appositamente realizzata per lui in occasione del Santos Tour Down Under 2020, prima corsa a tappe di questa stagione che si terrà in Australia dal 21 al 26 gennaio.

Il prodotto realizzato in esclusiva per il campione è la nuova SLR Boost Kit Carbonio, ricca delle stesse caratteristiche di sempre – leggerezza, comfort e performance – ma proposta in una veste grafica completamente personalizzata con i colori della maglia di campione europeo e le iniziali dell’atleta.

Di questa “dedica” d’eccezione, Elia ha commentato: “E’ per me un orgoglio collaborare con il brand e avere l’occasione di correre con la SLR Boost Pro Team in special edition, una sella di eccezionale qualità, che grazie alla lunghezza ridotta e alla particolare conformazione si adatta bene a diverse discipline e stili di pedalata. Tra i vantaggi di correre con la SLR Boost, la possibilità di sfruttare al meglio la parte posteriore della sella, assumendo una postura corretta durante la corsa. Sono davvero felice di questo regalo che spero mi accompagni in tante vittorie”.

Elia Viviani gareggerà proprio con la sella dell’azienda di Asolo durante la sua prima apparizione stagionale con il nuovo Team e con la maglia di campione europeo.

