Al via la 97° Edizione di Pitti Immagine Uomo e con lei il brand Cruciani, protagonista indiscusso della Kermesse fiorentina, che presenta una collezione sofisticata con materiali attentamente selezionati e rifiniture estremamente curate, volte a caratterizzare un prodotto di elevatissimo pregio, per dare vita a capi unici nel loro genere.

Il confine tra elementi formali e capi casual sfuma per creare una continuità preziosa e contemporanea: disinvoltura, libertà e creatività sono riunite in un raffinato equilibrio.

La maglia rappresenta il capo principe del guardaroba maschile per l’inverno 2020/21: ecco dunque prendere forma dolcevita, maglie girocollo e cardigan a trecce in cashmere mulinè provenienti direttamente dall’heritage del brand, insieme a maglie a costa piatta e costa inglese, quest’ultima declinata in diverse dimensioni per un effetto più leisurewear o più elegante a seconda della grandezza scelta; giochi di punti si esprimono in una sapiente giustapposizione di varianti tra micro e macro per esaltare la qualità dei filati naturali e preziosi.

Contrasti di colore conferiscono ricchezza ed eleganza sia ai capi classici che a quelli più contemporanei: raffinati intarsi su colli e polsi, impunture dal tocco sportivo delineano i profili di maglie e pantaloni, mix di lettere del logo istituzionale disegnano pattern moderni.

Novità assoluta della Maison Umbra è l’introduzione nel mondo della maglieria di una nuova vestibilità: il DROP. Generato da un innovativo equilibrio di proporzioni tra l’ampiezza e la lunghezza del busto, il nuovo fit prende in prestito il nome dal mondo sartoriale, ed è studiato per garantire una forma armoniosa e compatta anche per coloro i quali non possono scegliere le vestibilità slim.

La palette di colori, ispirata alla natura, varia dalle tonalità più calde che vanno del panna, beige, e cammello, ai colori del cielo e della terra: tortora, verde salvia e verde ulivo, fino ad arrivare alle sfumature del celeste polvere, blu navy e zaffiro.

Affiancata alla proposta di capi in tinto filo, TRUE COLORS è la nuova Capsule Collection di maglieria tinto in capo, creata con colori unici generati da ricette di tintura esclusive, frutto della continua ricerca sul finissaggio e sulle tecniche di pigmentazione dall’elevatissimo know-how, dove l’attenzione per l’ambiente è da sempre caposaldo nella filosofia e nell’identità della Maison.

Una collezione completamente realizzata utilizzando filati naturali: cashmere, cashmere-seta e lana merinos, sapientemente usati in modo da non appesantire il capo, mantengono intatta la loro leggerezza e morbidezza e donano a chi li indossa una esperienza sensoriale unica, valorizzando al meglio un brand 100% Made in Italy che si distingue non solo nell’estetica del gusto italiano ad elevata connotazione artigianale, ma anche per una nuova concezione di lusso contemporaneo consapevole.

TWIST il braccialetto per l’Uomo Cruciani presentato in anteprima alla 98° edizione di Pitti Immagine Uomo

Linee pure e geometriche vestono il nuovo imperdibile accessorio maschile firmato Cruciani C che si prepara ad essere l’oggetto del desiderio per la prossima stagione e che va ad aggiungersi alla già ricchissima famiglia di braccialetti in pizzo macramé.

Presentato in anteprima durante la Kermesse fiorentina, il braccialetto TWIST, caratterizzato dall’inconfondibile stile luxury pop della Maison Umbra si appresta ad essere già un cult.

Il dettaglio ideale da sfoggiare in ogni occasione dalle più glamour a quelle più sofisticate.

La ricercata palette di colori esalta l’eleganza del braccialetto valorizzandone la filosofia cara al brand: blu avio, bordeaux, cammello, grigio cenere, grigio chiaro, nero, verde scuro, blu navy e bluette, tutte le cromie proposte si adattano perfettamente allo stile dell’uomo Cruciani con l’aggiunta di un tocco dandy e contemporaneo.

