Il nuovo Cronografo Automatico Limited Edition Locman Ducati, portato al polso anche dai piloti e dal management durante la presentazione ufficiale del Ducati Team MotoGP 2020, è pronto ad accontentare anche i collezionisti e gli appassionati più esigenti. Ultimo nato della linea di orologi Locman dedicati a Ducati, viene proposto in una prestigiosa serie limitata di 100 pezzi numerati.

Vera e propria contaminazione tra mondo della moto e dell’orologeria, il nuovo Cronografo Automatico Locman Ducati nasce da una consolidata sinergia progettuale tra gli uffici stile delle due eccellenze italiane, ed esprime il carattere tecnologico e lo spirito di sfida legati al mondo del motociclismo.

“Abbiamo pensato di trasporre alcuni elementi cari al design delle moto Ducati nel progetto di costruzione del nuovo orologio. – spiega Marco Mantovani, Presidente di Locman – Oltre al caratteristico rosso Ducati, l’orologio presenta ad esempio i caratteristici fori a forma circolare, presenti nelle anse, nel corpo delle lancette e anche nella massa oscillante, che richiamano le tecniche costruttive motociclistiche finalizzate ad alleggerire le moto e a conferire quindi leggerezza e dinamicità. Anche i materiali utilizzati segnano una linea di continuità tra il mondo delle moto e quello dell’orologeria: la fibra di carbonio del quadrante e il titanio del fondo in primis”.

“La collaborazione con Locman sta dando risultati davvero importanti per il Centro Stile Ducati. I nostri designer devono ogni giorno coniugare bellezza e funzionalità su moto a elevato contenuto tecnologico. – ha commentato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati – Ed è esattamente quello che avviene per gli orologi Locman. Se aggiungiamo poi la comunanza di valori tra i due brand, certamente possiamo concludere che la partnership ci soddisfa in pieno, e il nuovo Cronografo Automatico Locman è un’ulteriore conferma del potenziale creativo che, insieme, possiamo ancora esprimere”.

Rispetto ai precedenti modelli della collezione dedicata alla casa motociclistica di Borgo Panigale, il design della cassa del Cronografo Automatico Ducati si arricchisce anche grazie alla presenza di una struttura in acciaio esterna, una sorta di gabbia che abbraccia il corpo centrale dell’orologio e si aggancia al cinturino tramite le due anse. Il fondo in titanio ospita un oblò di vetro, a vista sul movimento S.I.O. (Scuola Italiana di Orologeria) calibro 077, caratterizzato da una massa oscillante nera personalizzata con il logo Ducati. Il cinturino nero è in pelle imbottita con impunture rosse a contrasto. Crono Automatico Locman Ducati è impermeabile fino a 10 Atmosfere (100 metri).

Il nuovo Cronografo Automatico Limited Edition Locman Ducati si affianca ai modelli già in gamma, ed è già disponibile nelle boutique Locman e in tutte le migliori gioiellerie. Prezzo per il mercato italiano: 1.890,00 Euro.

