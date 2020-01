arena – brand leader a livello internazionale nel settore waterwear – presenta Crazy arena, una linea di costumi da allenamento e di accessori vivaci e grintosi pensata per tutti i giovani nuotatori che non vogliono passare inosservati, neanche in acqua!

Per la stagione Primavera-Estate 2020, zebre, scimmie, frutti esotici come i kiwi e grafiche – dai forti richiami orientali – riviste in chiave pop-art, colorano i nuovi modelli dei costumi, che si distinguono anche per l’originale posizionamento del logo in white all’interno di un bollino pink.

Per un total look dallo stile inconfondibile, Crazy arena presenta anche un’ampia selezione di cuffie – estremamente morbide e dalla massima idrodinamicità – che si coordinano perfettamente con i costumi, oltre che backpack, shoulder bag e sack, pratici e super trendy grazie anche alle divertenti e originali stampe allover.

Crazy arena è la linea perfetta per tutti quei giovani nuotatori che vogliono vivere le proprie giornate in acqua con un pizzico di ironia e leggerezza, senza rinunciare a tessuti e tecnologie dalle altissime prestazioni. Fra le varie proposte, brief e short per lui e costumi one piece per lei – con i due nuovi back a X e Lace – che assicurano libertà di movimento e comfort assoluto. La collezione è interamente realizzata in MaxLife, l’esclusivo tessuto arena in 100% PE che garantisce la massima resistenza al cloro, oltre a elasticità e fit perfetto: la tecnologia più efficiente per gli allenamenti intensi.

Valuta questo articolo