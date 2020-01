E’ tutto pronto per la seconda puntata de La pupa e il secchione, il reality che vede l’accostamento di sexy donne a uomini secchioni, ma anche, nell’edizione di quest’anno, viceversa.

Tra le bellissime pupe che fanno coppia con i secchioni, c’è anche Stella Manente: nata nel 1992 in Veneto, Stella si è trasferita presto a Milano per intraprendere la carriera di modella, iniziata a 17 anni, quando ha partecipato anche a Miss Italia, importante trampolino di lancio.

Attivissima sui social, sembra questo il mondo a lei destinato: è proprio su Instagram che riesce ad avere successo, con ben 244 mila follower, destinati a crescere sempre più vista la sua partecipazione al reality di Italia1. Modella e attrice, come lei definisce sui social, ha una grandissima passione per i cavalli, come mostra orgogliosa sul suo profilo.

