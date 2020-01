Chi è Sofia Kenin? Se non siete grandi appassionati di tennis, capaci di seguire ogni torneo del circuito WTA, il nome dell’americana vi suonerà nuovo. Coloro i quali invece seguono con maggior attenzione il tour femminile non saranno invece rimasti sorpresi dall’exploit della Kenin agli Australian Open, torneo durante il quale è stata capace anche di far fuori la numero 1 al mondo Barty.

Piccolina di statura rispetto ad altre colleghe ben più strutturate fisicamente, nata il 14 novembre 1998 in Russia, per la precisione a Mosca, la bella Sofia è stata successivamente naturalizzata americana, Nazione con la quale ha anche giocato in Fed Cup al fianco di altre campionesse del calibro di Stephens e Keys. La sua escalation in classifica WTA l’ha portata sino al 12° posto nel 2019, nonostante la sua giovanissima età. La 21enne, attualmente numero 15 del seeding, si appresta ad entrare per la prima volta in Top10 dopo gli Australian Open, al di là di come finirà la finalissima contro la Muguruza. Hobart, Mallorca e Guangzhou, sono i tornei WTA vinti sino ad oggi dalla Kenin, tutti successi ottenuti nel 2019, anno di grazia per l’americana. Durante la scorsa stagione, si è messa in mostra anche facendo fuori Serena Williams al Roland Garros, scalpo a dir poco importante per una giovane americana alla ribalta.

La crescita esponenziale avuta in questi ultimi anni, lascia presagire un futuro roseo per la Kenin, la quale non aveva mai oltrepassato l’ostacolo dei sedicesimi di finale in un torneo dello Slam, ma in questo 2020 ha già superato ogni aspettativa approdando in finale a Melbourne. Se tale crescita dovesse proseguire, di certo ci troveremo di fronte ad una tennista capace di restare a lungo al vertice del tennis femminile, lottando più e più volte per un successo nei tornei dello Slam.

