Parte questa sera la quarta edizione del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini condurrà il noto reality, affiancato da Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Tanti i concorrenti che regaleranno spettacolo nella casa più spiata d’Italia, tra questi anche Paolo Ciavarro. Figlio di Massimo Giavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo è nato a Roma nel 1991, laureato in Economics and Business alla Luiss, dopo aver lavorato in uno studio di elaborazione di dati e servizi contabili ha deciso di intraprendere la carriera televisiva.

Dopo la partecipazione, in coppia col padre, a Pechino Express nel 2013, p stato arruolato nel cast di Forum, dove è assistente di Barbara Palombelli dal 2014. Anche Maria De Filippi lo ha scelto per i suoi programmi: ha infatti condotto nel 2017 il daytime di Amici.

Occhi azzurri e chioma piena di ricci biondo scuro, Paolo ha anche una grande passione per il calcio: tifa Roma, per la quale ha giocato fino ai 17 anni, arrivando anche a fare un provino per il Manchester City.

Valuta questo articolo