Una nuova arrivata ha creato scompiglio a Uomini e Donne: nella puntata di ieri ha fatto il suo esordio in studio Marianna, una nuova corteggiatrice di Carlo Petropoli. Sexy e ammaliante, la ragazza ha fatto subito perdere la testa al tronista, ma conosciamola un po’ meglio.

Marianna Vertola ha 23 anni e viene da Napoli, è seguitissima su Instagram, dove vanta 139 mila follower ed è una modella e presentatrice. Fisico mozzafiato e carattere da vendere, Marianna è stata subito notata dal pubblico di Uomini e donne, diviso tra chi già la ama e chi invece la ‘detesta’.

Alcuni la ricordano per la sua partecipazione all’edizione 2019 di Temptation Island, ma Marianna ha partecipato anche a Veline 2010. Adesso, oltre a partecipare al noto programma di canale 5 per provare ad entrare nel cuore di Carlo, Marianna lavora in una rete locale napoletana, precisamente in un programma televisivo, mentre studia all’Università di Scienze della Comunicazione.

