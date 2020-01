Mancano poco più di 24 ore per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione completamente nuova con Alfonso Signorini a prendere le redini della conduzione, affiancato da due opinionisti d’eccezione, Wanda Nara e Pupo.

Finalmente si conoscono tutti i nomi dei concorrenti di uno dei reality più amati, anche se alcuni entreranno in corso d’opera. Tra coloro che si è assicurata un posto dentro la casa più spiata d’Italia c’è anche Elisa De Panicis. Sexy, esplosiva e bellissima, Elisa è una modella ed imprenditrice italiana, che può vantarsi di avere avuto una storia con Cristiano Ronaldo.

Nata l’1 dicembre 1992, Elisa parla 5 lingue ed è proprietaria di un brand di costumi tutto suo “Elisadepanicis_collection”. Curve mozzafiato e fisico statuario, Elisa sa come far perdere la testa agli uomini come si evince dagli scatti che pubblica ogni giorno sul suo profilo Instagram, dove vanta ben un milione di follower.

Non è sconosciuta al mondo della tv: ha riscosso molta popolarità in Spagna, dove nel 2015 ha partecipato a Supervivientes, ovver l’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Ivan Gonzalez, ex tronista di uomini e donne, e concorrente anche lui del Grande Fratello Vip 2019.

E’ stata anche corteggiatrice di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne e successivamente, sempre in Spagna è stata scelta come tronista di Mujeres y hombres y viceversa.

