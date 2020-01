Inizia domani la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia sarà guidata da Alfonso Signorini, alla conduzione, affiancato dai due opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Tra i concorrenti del GFVip c’è anche Clizia Corvaglia, modella, influencer e showgirl italiana, famosa in particolar modo per la sua relazione con Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni”, terminata a causa di un presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

Nata nel 1986 a Pordenone, Clizia si è diplomata al Liceo Classico per poi intraprendere la carriera universitaria e laurearsi in Scienze della Comunicazione a Milano e proprio in quegli anni è iniziata la sua carriera da modella. E’ stata anche protagonista di videoclip musicali e ha fatto diverse comparse in programmi tv.

Nel 2011 ha conosciuto Francesco Sarcina, col quale si è fidanzata però solo due anni dopo, poichè già impegnata con un altro uomo. I due sono andati subito a convivere e si sono sposati nel 2015, lo stesso anno nel quale è nata la loro figlia Nina.

I due hanno affrontato una crisi nel 2018 a seguito della quale hanno annunciato la loro separazione, per poi tornare insieme però ad inizio 2019: dopo la confessione del tradimento con Riccardo Scamarcio, però, Sarcina ha deciso di interrompere del tutto la storia con Clizia Incorvaia, che adesso riparte da sè regalandosi questa nuova avventura al GF.

