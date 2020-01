Inizia oggi l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, quest’anno, Alfonso Signorini, che ha scelto di farsi affiancare da Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Per la quarta edizione del Grande Fratello Vip sono stati scelti tanti personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui anche Aristide Malnati. 55enne di Milano, Aristide è un giornalista e papirologo di fama mondiale, è cresciuto ad Arma di Taggia con la nonna per poi frequentare il liceo classico di Milano, dove ha conosciuto Alfonso Signorini. Successivamente si è laureato in lettere classiche e ha conseguito una specializzazione in Filologia più due diplomi dottorali.

Ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2012, a Pomeriggio 5 e successivamente è stato ospite anche del Chiambretti Night e altri programmi tv. Nel 2016 è stato naufrago a L’Isola dei Famosi e adesso è pronto per una nuova avventura nella casa del Grande Fratello.

