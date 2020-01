Canada Goose ha presentato a Parigi la sua ultima collaborazione in occasione della Paris Fashion Week. Il performance luxury brand ha stretto una partnership con il label parigino Y/PROJECT per una collezione esclusiva FW20 che è stata presentata in passerella.

L’ultima parte della sfilata ha svelato questa speciale collaborazione e i sei capi della capsule collection, che include parka asimmetrici, maglieria e benies reversibili.

Reinterpretando i modelli più iconici di Canada Goose questa collaborazione mixa proporzioni inedite con un funzionale outerwear portando ai massimi livelli la performance luxury.

La collezione completa sarà disponibile durante la Fall 2020 e seguiranno maggiori informazioni.

Valuta questo articolo