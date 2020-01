Canada Goose lancia la nuova collezione di parka nata per supportare Atigi, il progetto sociale per lo sviluppo di un programma d’impresa Inuit su larga scala. La collezione è stata creata da designer provenienti dall’Inuit Nunangat, la patria di questo popolo che risiede nel Canada del Nord. Costituito nel 2019, il Progetto Atigi celebra la competenza e l’importante heritage dell’artigianalità Inuit che ha loro consentito di vivere nelle più difficoltose ed estreme condizioni climatiche. Costruito sul successo e l’impatto della collezione inaugurale, quest’anno il progetto evolve attraverso la presentazione di 90 capi sartoriali creati da 18 designers Inuit che provengono da 12 differenti comunità della regione dell’Inuit Nunangat.

In collaborazione con l’organizzazione Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Canada Goose ha commissionato a questo gruppo di abili designers la creazione di 5 giacche a testa che riflettessero il loro heritage, la cultura comunitaria e la loro tradizione artigianale. La collezione sottolinea la profonda tradizione sartoriale del Nord ed ogni designer ha plasmato i tessuti in qualcosa di funzionale e stupendo. “Il Project Atigi è nato a Nord, creato dal Nord per il Nord” dice Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. “Stiamo utilizzando la nostra piattaforma globale per condividere il talento sartoriale Inuit con il resto del mondo e creare opportunità sociali di impresa insieme alle comunità che ci ispirano. Quando compri un parka della Project Atigi collection stai facendo un investimento per il territorio e le persone che lo hanno realizzato”. I ricavi delle vendite della Project Atigi collection, che ci si aspetta raddoppino i contributi dello scorso anno, beneficeranno le comunità Inuit canadesi attraverso l’organizzazione ITK che lavora con le quattro regioni che compongono l’Inuit Nunangat.

Attraverso ITK i profitti dello scorso anno hanno supportato progetti educativi, occupazionali e di tutela culturale. “Il supporto della comunità e la risposta dei partecipanti al progetto è stato incredibile. Far parte di questa iniziativa per il secondo anno mi ha permesso di presentare i miei design in tutto il mondo, far brillare decadi di tradizione e artigianalità” dice Eileena Arragutainag, designer ed imprenditrice di Sanikiluaq, Nunavut. La Project Atigi 2020 collection, che include modelli Uomo e Donna, sarà presentata in selezionati store Canada Goose attraverso il Nord America e l’Europa e saranno disponibili per gli ordini su canadagoose.com o contattando projectatigi@canadagoose.com dal 23 gennaio 2020.

Valuta questo articolo