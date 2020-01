Marco Simoncelli avrebbe compiuto oggi 33 anni ed in tantissimi lo stanno ricordando sui social, con dediche speciali, foto e vecchi ricordi. Tra questi c’è il suo caro amico Mattia Pasini, che spesso gli rende omaggio e lo porta sempre con sè, in pista e non solo.

Un messaggio breve e senza troppi giri di parole, come sarebbe stato probabilmente se il Sic fosse stsato ancora in vita: “Buon compleanno ciccio! Oggi erano 33…❤️ #sic #buoncompleanno“, ha scritto sui social. Nelle sue Storie Instagram poi ha pubblicato una serie di vecchi ricordi, scrivendo “Miss U“.

