Il Boot è la location scelta per la première mondiale del PIRELLI 42, un walkaround dal look sportivo con dettagli raffinati lungo 13,10 metri. La licenziataria ufficiale dei gommoni a marchio PIRELLI esporrà l’atteso modello progettato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team dal 18 al 26 gennaio 2020 presso lo stand E46 all’interno del padiglione 5.

“Il Boot è un appuntamento imperdibile per la nautica mondiale, nonché primo Salone del nuovo anno e per questo lo abbiamo scelto per l’anteprima mondiale della nostra novità più attesa, il PIRELLI 42, pensato per una clientela esigente alla ricerca di sportività e comfort. È un modello decisamente innovativo, che inaugura una gamma di battelli di nuova concezione, grazie alla spaziosità in coperta, alle generose dimensioni del baglio, e alla sua linea walkaround”. Questo è stato il commento di Gianni De Bonis, Managing Director di TecnoRib in merito alla partecipazione al Boot di gennaio.

Il Salone nautico di Düsseldorf 2020 farà dunque da location alla première mondiale del nuovo esemplare, il cui modellino era già stato presentato nell’esclusiva cornice di Portofino qualche mese fa. PIRELLI 42 è un walkaround di 13,10 metri progettato in collaborazione con il celebre studio svedese Mannerfelt Design Team e pensato come imbarcazione versatile, destinata sia all’uso giornaliero sia come chase boat o imbarcazione per crociere di medio corso.

Provvisto di prendisole a prua e poppa, zona giorno con tavolo esterno e un sottocoperta con dinette trasformabile e bagno, questo walkaround è caratterizzato dal connubio tra performance, comfort e design. Con questo nuovo modello, dalle linee aggressive ma con dettagli pregiati, TecnoRib firma l’inizio non solo di una stagione nautica che si annuncia ricca di successi, ma anche un rinnovamento della propria gamma, che sarà caratterizzata da grandi spazi e notevole attenzione al design.

Presso lo stand del cantiere milanese sarà esposto anche il PIRELLI J33 col nuovo motore ROTAX ACE 903 da 90hp mentre presso lo stand di Azimut Yachts sarà presente il PIRELLI J45 Diesel Azimut Special Edition. Un esemplare di PIRELLI J33, infine, sarà esposto presso lo stand di Linssen Yachts. Il cantiere olandese ha da poco scelto di proporre ai suoi armatori di yacht dislocanti tra i 9 e i 15 metri i tender PIRELLI | TecnoRib. I modelli scelti tra l’ampia gamma proposta dal Cantiere milanese sono J29, J33, S28, S31 e S34.

Valuta questo articolo