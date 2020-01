Si è svolto in un clima di forte emozione il varo a scivolo della prima unità di Diamond 145, yacht di 44 metri in vetroresina e ammiraglia della categoria Class. Attraverso lo scivolo, Diamond 145 è riuscita a toccare il mare per la prima volta e lo ha fatto davanti alla Città intera.

Dando il benvenuto alle Autorità, senza dimenticare i cittadini, i fornitori, le maestranze e i dipendenti Benetti, il Presidente del Gruppo Azimut|Benetti, Paolo Vitelli ha parlato di un varo spettacolare. “Il varo a scivolo ha fatto la storia dei cantieri Benetti. Detentori di una grande tradizione, abbiamo realizzato centinaia di vari, ma oggi gli elementi rivoluzionari dell’ammiraglia della categoria Class promettono di portare Benetti a rinnovati successi. Questo scivolo è una vera rampa di lancio su cui la nostra capacità tecnica e la nostra voglia di andare avanti pongono una sfida tecnologica che punta al traguardo della continuità”. Complimentandosi con tutti i progettisti, il Presidente ha voluto ringraziare anche Giorgio M. Cassetta, il designer che si è occupato degli esterni: “Giorgio ha saputo dare un’anima ad una barca che integra innovazione e tradizione”.

Così commenta il suo lavoro Giorgio M. Cassetta: “Diamond 145 nasce da un progetto che punta a migliorare la vita a bordo non solo degli armatori e degli ospiti, ma anche di tutto il personale. Le sue dimensioni hanno permesso di sviluppare la barca attraverso un’ergonomia imponente che assicura un incedere maestoso e avvolge dettagli modernissimi coniugati con uno sviluppo stilistico che rispetta l’idea di uno yacht senza tempo”.

Diamond 145, venduto in collaborazione con le società di brokeraggio Domeyachts e The Doc Yacht Services, è uno yacht potente ed elegante con scafo in vetroresina e dalla stazza lorda di 456 tonnellate che raggiunge 3.800 miglia nautiche ad una velocità di crociera di 11 nodi. Il lavoro sugli esterni, coniugato con quello dell’Interior Style Department di Benetti, esalta i dettagli e celebra proporzioni armoniche ed equilibrate. Lo yacht, di cui sono già state vendute due unità, è l’unica imbarcazione in vetroresina di queste dimensioni oggi disponibile sul mercato. Il disegno delle vetrate dei ponti principali, ininterrotte e molto ampie, accompagna l’intera lunghezza dello yacht e regala luminosità agli interni dove i 10 passeggeri sono ospitati in 4 cabine nel Lower Deck, insieme alla cabina armatoriale sul Main Deck. I 6 membri dell’equipaggio alloggiano anche loro in 4 cabine nel Lower Deck; il capitano dispone di una cabina privata sull’Upper Deck, vicino alla timoneria. A poppa, porte a vetro scorrevoli si aprono su una grande beach area.

