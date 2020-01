Con un design grintoso ma al tempo stesso raffinato, al prossimo Salone di Cannes farà bella mostra di sé anche Azimut S8, che va ad aggiungersi alle altre novità: S10, Azimut 78 e Atlantis 45. Modello di grandissimo charme, l’S8 porta avanti i nuovi codici stilistici espressi da Mancini in questa straordinaria Collezione, dove ha declinato grinta, modernità e sportività nella loro accezione più raffinata e intrigante.

L’imbarcazione destinata a prendere il posto del 77S, modello di notevole successo, è caratterizzata dall’esclusiva combinazione tra Carbon Tech e tripla propulsione Volvo Penta IPS, che ne fanno un esemplare sportivo di altissima tecnologia.

L’impiego diffuso del carbonio (Flybridge, coperta, e piattaforma) e la tripla propulsione IPS ─ sull’ottimizzazione della quale l’Innovation Lab di Azimut Yachts ha investito importanti risorse ed energie ─, comportano infatti una serie di numerosi e innegabili vantaggi che non fanno che aumentare l’unicità di questo modello.

S8 si distingue dunque innanzitutto per una manovrabilità senza precedenti, per l’elevata silenziosità e per i consumi nettamente ridotti rispetto alla categoria. Grazie a una maggiore compattezza della sala macchine, inoltre, il layout di S8 è unico nel suo genere: non solo la zona notte è composta da quattro cabine con quattro bagni, ma è stato possibile ospitare anche un ampio garage che può accogliere due water toys (elemento davvero distintivo sul mercato) e una cucina chiusa, posizionata su un ponte intermedio tra Main e Lower. In questo modo è stato possibile realizzare un Main Deck interamente dedicato ad aree lounge e zone pranzo interne ed esterne. Su questo ponte, caratterizzato da un’anima conviviale, inoltre, è stato usato lo stesso design tra interni ed esterni per massimizzare il senso di continuità.

Va poi a completare la perfezione del layout la realizzazione di un’area equipaggio composta da due cabine, accessibile da una porta laterale a poppa della sovrastruttura. Gli interni, opera di Francesco Guida, sono disponibili in due versioni di décor: Platinum e Perla Nera. Entrambi accoglienti e raffinati, si distinguono per colori e materiali degli arredi. L’esemplare presente a Cannes è nella versione Perla Nera.

A livello tecnico, molte sono le soluzioni adottate nell’ambito del programma ECS (Enhanced Cruising Solutions): l’active trim control che regola automaticamente l’assetto longitudinale dell’imbarcazione e garantisce la migliore efficienza di consumo; il joystick driving, che consente di mantenere la rotta a tutte le velocità, oltre a garantire una guida confortevole e sicura con un perfetto controllo e usare un’interfaccia intuitiva e user-friendly, e, infine, un sistema integrato di controllo e monitoraggio di bordo, che include anche un sistema di interfaccia delle principali utenze tra le quali l’aria condizionata dei diversi ambienti.

