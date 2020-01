Sulla strada verso l’evento natatorio più importante dell’anno, arena, azienda leader nel waterwear, è orgogliosa di annunciare il lancio della linea completa di costumi racing Powerskin in fibra di carbonio. La gamma, pensata per soddisfare le esigenze di tutti i nuotatori, presenta il Carbon Air2 e il Carbon Duo, oltre all’introduzione dei due nuovi modelli Powerskin Carbon Glide e Core FX.

Performance e tendenza si fondono dando vita a quattro costumi dai colori vivaci e design accattivanti, realizzati con una costruzione di taping e fibre di carbonio che esalta la figura, oltre a garantire supporto e performance. arena che da oltre 45 anni lavora in collaborazione con i migliori atleti al mondo, Università e centri di innovazione, ha dato vita ad una gamma di costumi da competizione in grado di rispondere alle diverse esigenze del nuotatore: migliore scivolamento in acqua, massima potenza, estrema leggerezza e perfetta vestibilità.

“A soli 6 mesi dall’evento natatorio più atteso dell’anno vogliamo dare ai nuotatori il tempo di prepararsi con i costumi più adatti alle loro esigenze”, ha dichiarato Giuseppe Musciacchio, co-CEO di arena. “I nostri costumi Powerskin Carbon sono progettati per soddisfare specifiche preferenze del nuotatore in base alla nuotata, distanza di gara, tipo di corporatura e scelta personale. Queste sono tutte cose su cui abbiamo lavorato con i nostri campioni e il risultato è una linea che crediamo possa aiutare a far emergere i nuovi eroi. Siamo orgogliosi del fatto che sia senza dubbio la gamma più ampia sul mercato di costumi dalle migliori prestazioni”.

Powerskin Carbon Glide – Feel The Glide

Il costume racing più sofisticato e avanzato che arena abbia mai progettato, Carbon Glide offre al nuotatore uno scivolamento subacqueo senza pari e una sensazione di velocità diversa da qualsiasi altro costume, grazie al tessuto Hydroglide e alla Carbon Extreme Cage, che combinano leggerezza e compressione.

La silhouette di questo modello copre la parte anteriore, la parte bassa della schiena e la parte inferiore del busto, per una maggiore potenza e stabilità della nuotata.

Diversi campioni dell’Elite team di arena sono stati coinvolti nei test del nuovo Carbon Glide, con feedback positivi: “E’ uno spettacolo!” ha dichiarato Gabriele Detti, duplice bronzo olimpico nel 2016, mentre la Campionessa europea 2018 Margherita Panziera ha affermato: “Adoro il modo in cui l’acqua scivola sul davanti”.

Powerskin Carbon Core FX – Feel The Power

Carbon Core FX è il costume più compressivo dei quattro grazie al livello superiore di compressione duratura su tutte le aree del corpo, oltre ad una potente sensazione di blocco.

Il Core FX presenta una nuova struttura a Doppia Nastratura sul retro delle gambe sia dei costumi da donna che dei jammer da uomo, fornendo un effetto lifting sulle gambe che aiuta il nuotatore a mantenere una posizione sollevata del corpo, anche quando è affaticato.

Powerskin Carbon Duo – Feel The Perfect Fit

Lanciato nel 2019, il Carbon Duo è il primo costume racing a due pezzi progettato esclusivamente per le donne. Grazie all’avanzato sistema che combina pezzi superiori – in tessuto estremamente leggero – e inferiori – in tessuto arena con una gabbia in carbonio – ,il risultato è un costume confortevole, dalle alte prestazioniche offre una compressione personalizzabile e disponibile in 49 diverse combinazioni di taglie.

Powerskin CarbonAir2 – Feel The Lightness

Carbon Air2 è il costume più leggero della gamma realizzato con una costruzione a pezzo unico e bande di carbonio orizzontali che lo rendeno come una seconda pelle. Lanciato all’inizio del 2019, il costume presenta due novità: il rivestimento interno progettato con 3 pannelli separati che garantiscono una maggiore libertà di movimento e l’unica cucitura termosaldata sul retro per un comfort superiore.

Valuta questo articolo