AnziBesson is back! La capsule Limited Edition VALANGA AZZURRA

Una chicca per riscaldare i cuori di chi ha vissuto il periodo d’oro del nostro sci e di tutti quelli che hanno letto quelle indelebili pagine di storia scritte da atleti formidabili, tra cui Stefano Anzi e Giuliano Besson. La Limited Edition VALANGA AZZURRA è una capsule tributo a quella eccezionale squadra italiana che raccolse risultati straordinari e probabilmente irripetibili, raggiungendo una serie infinita di trionfi sulle piste di tutto in mondo. La giacca “Valanga Azzurra” sarà una vera sorpresa per tutti gli appassionati di sci e verrà presentata in anteprima con una reunion della squadra in ricordo

di quegli splendidi anni. In questa occasione ogni ex atleta riceverà un capo personalizzato “expressly for”. Il primo vernissage è stato studiato per i punti vendita, per avvicinarli e fidelizzarli al nuovo prestigioso progetto AnziBesson. È stato dunque allestito un mini pacchetto composto da giacca, pantalone, berretto retrò, t-shirt e pullover come “prima visione” di un capo che farà molto parlare di sé il prossimo inverno (l’iniziativa avrà inizio durante le gare italiane di Coppa del Mondo). Il negozio più rappresentativo del luogo avrà un’esclusiva della promozione, con la possibilità di prendere già le prenotazione dei clienti. Inoltre il titolare dello store verrà omaggiato di un capo icona AnziBesson, con l’obiettivo di consolidare il rapporto fin dalla prima partnership.

TEAMWEAR

La Linea TeamWear si rivolge agli atleti, agli agonisti, alle scuole e agli sci club. Dai professionisti che calcano le piste della Coppa del Mondo e partecipano ai Giochi Olimpici fino alle nuove leve e ai Master.

Una serie di capi ipertecnici che appartengono al dna di AnziBesson, marchio da sempre attento all’innovazione attraverso la cura minuziosa del dettaglio e l’eccellenza dei materiali utilizzati. Equazione che si traduce in massima performance nel massimo comfort. Capi che, per la prima volta, AnziBesson mette a disposizione dei tanti fans dello sci da gara. È pensando a loro ha realizzato uno Special Make Up con le stesse caratteristiche del TeamWear che prende il nome di WORLD CUP e che sarà distribuito nei punti vendita più specializzati.

OLYMPIC LEGEND

È la Linea trasversale che rivisita in chiave attuale il mood dei capi cult Anni ‘70-‘80. Nuovi dettagli, nuovi materiali, nuove tecnologie, nuove colorazioni, un mix di tradizione e innovazione per riscrivere la storia dell’abbigliamento invernale made in Italy. Ogni capo si pone come l’up grade di capi in quei tempi considerati veri e propri prodotti rivoluzionari. Giusto per citare qualche icona, dalla Squaw Valley al Lake Placid con interno staccabile, al Grenoble in tessuto mano velluto. Fashion & Hi-tech, OLYMPIC LEGEND è il “ritorno al futuro” di AnziBesson.

Novità di rilievo all’interno della Linea Olympic Legend è il New Concept To Wear, una serie di capi softshell, tecnici e versatili. Non solo montagna quindi ma un occhio di riguardo anche all’Urban e al Training. Ieri, oggi, domani. Il mondo dello sci ritrova una stella: AnziBesson is back!

ANZIBESSON, TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER UN RITORNO IN GRANDE STILE

Campioni in pista, leggenda “fuori pista”. Grazie a intuito, competenza e sensibilità di Giuliano Besson e Stefano Anzi, due discesisti della Valanga Azzurra, nasce nel 1976 AnziBesson, un marchio di qualità che per design e performance diventa ben presto icona dell’active & sportswear. Un progetto fashion & hi-tech basato sulla ricerca di soluzioni sempre all’avanguardia con l’utilizzo di membrane e tessuti sottoposti a prove di laboratorio e test sul campo per garantire gli standard più elevati in termini di vestibilità, traspirabilità e impermeabilità. I capi AnziBesson vengono utilizzati negli anni dai fuoriclasse dello sci (la Nazionale Austriaca un esempio su tutti), diventano “divise da lavoro” dei maestri delle più qualificate scuole e vestono gli appassionati più esigenti nelle località più esclusive. Nel 2019 la squadra AnziBesson si è ripresentata ai cancelletti di partenza con la fusione di due generazioni: Giuliano Besson e i figli Nicolò e Daniele che stanno prendendo le redini del comando e stanno avviando un progetto 2.0 che tiene conto delle nuove esigenze di un mercato veloce, preparato e dunque attento a ogni singolo aspetto. Una chimica che appartiene al dna del marchio, perfetto equilibrio tra “forma e sostanza”, qualità e prezzo. Dalla tradizione (fashion) all’innovazione (hi-tech). Due sono i capisaldi del nuovo corso: da un lato capi storici rivisitati e dall’altro la valorizzazione deiia filosofia di un brand alla ricerca della cura del dettaglio e di continui up-grade tecnologici. Il Teamwear di AnziBesson, veste anche questo inverno, scuole top dell’Arco Alpino, da Tignes a La Plagne.

ANZIBESSON EST.1976 INNOVATION LEGEND

L’azienda AnziBesson nasce nel 1976 grazie a Giuliano Besson e all’amico Stefano Anzi, due campioni di sci appartenenti alla leggendaria Valanga Azzurra, passati alla storia per essere giunti secondi a pari merito e al centesimo di secondo nella mitica Streif di Kitzbuhel. La linea di abbigliamento, oltre a far rivivere negli anni il mito di quel periodo così vincente e glorioso, si impone fin da subito sul mercato internazionale per le intuizioni e innovazioni su materiali e tecnologie, risultato di test estremi, in primis la Galleria del Vento in collaborazione con Pininfarina. Le prime collezioni “Discesa Libera”, colorate e stampate, lasciano inoltre un’impronta nel design, stravolgendo quelli che erano i canoni tradizionali delle linee all’epoca più in voga. Grazie alle performance e al look, AnziBesson diventa negli Anni ’80 e ’90 un’icona fashion & hi-tech, proseguendo nel suo progetto di sviluppo di soluzioni sempre più all’avanguardia.

Dalle migliori membrane ai migliori tessuti che garantissero prodotti caldi e asciutti, alle più pratiche soluzioni di vestibilità che dessero ai professionisti della montagna e non la massima praticità.

Importanti club e scuole di sci mondiali scelgono i capi del brand italiano che al contempo firma partnership con le più grandi squadre nazionali di sci tra le quali Austria e Francia. Brevetti di materiali ad altissima prestazione come l’Hitex o il Twintex e intuizioni tipo il Warm System o la tuta senza cuciture segnano tappe fondamentali nell’evoluzione dei prodotti in termini di idrorepellenza, traspirabilità, leggerezza, elasticità e prestazioni. Qualità e immagine diventano di pari passo ingredienti vincenti nell’urban e nello sportswear e le collezioni “fuori pista” diventano capi cult per le nuove generazioni.

La leggenda AnziBesson è rinata nel 2019, mantenendo intatto il proprio dna di conoscenze e competenze ma calandosi nella nuova realtà di un mercato che guarda oggi a un’utenza più allargata, essendosi ormai imposto lo sportswear nell’utilizzo quotidiano. Icone di ieri si trasformano oggi sempre più spesso in griffe attuali e di successo e la nuovissima collezione AnziBesson Olympic Legend raccoglie un’eredità inimitabile, riavviando un progetto fashion & hi-tech 2.0, in cui innovazione e leggenda si fondono in proposte “all inclusive” per l’active e l’urban.

