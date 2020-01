Inizia domani sera l’edizione 2019 del Grande Fratello Vip 2019. Si prospetta un anno ricco di spettacolo e colpi di scena, con Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato da Wanda Nara e Pupo.

Ovviamente saranno i concorrenti a fornire materiale interessante per costringere i telespettatori a restare incollati al televisore. Tra loro c’è anche un giovane ragazzo, affascinante e poco conosciuto ancora nel mondo della tv. Il suo nome è Andrea Salerno, ma si fa chiamare Andrea Denver: è un modello italiano di quasi 29 anni che vive in America.

Nato a Verona, Andrea si è laureato in Scienze della Comunicazione nella sua città e nel 2014 si è trasferito in Florida per un master in comunciazione. Proprio negli Stati Uniti è stato notato per il suo aspetto fisico e ha iniziato la carriera da modello con la Wilhelmina Models.

Nominato per tre volte “Model of the Year” su Models.com, Andrea ha lavorato, tra i tanti, per Hugo Boss, MAC Cosmetics, Brooks Brothers e Colcci.

Apprezzatissimo sui social, dove vanta oltre un milione di follower, Andrea Denver è apparso anche sulle copertine di importantissime riviste internazionali e ha calcato passerelle prestigiose per brand altrettanto importanti, come Ralph Lauren. E’ stato scelto poi anche per delle apparizioni in video musicali di star internazionali come I Luh Ya Papi di Jennifer Lopez e Blank Space di Taylor Swift.

Adesso è arrivato il momento di farsi conoscere dai suoi connazionali. Riuscirà a fare breccia nel cuore degli italiani?

