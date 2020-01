Adidas Originals inaugura l’Anno del Topo a stile giocosamente eccentrico con il CNY: Mickey Mouse Pack. Attraverso l’immagine di uno dei personaggi più celebri animati più al mondo, il Topolino Disney, applicate a due delle sagome più iconiche di adidas Originals, Stan Smith e Superstar, il pack celebra la tradizione, la pop-culture e l’heritage del brand.

Let’s break down the drop. Il pack comprende 3 sneakers distinte: il “CNY Topolino Stan Smith 3D“, il “CNY Topolino – Out of Office Stan Smith” e “CNY Topolino – Out of Office Superstar“. Combinando perfettamente il patrimonio estetico con lo stile moderno, il “CNY Topolino Stan Smith 3D” presenta una tomaia grafica tridimensionale e solette stampate. La sorprendente sneaker è ricoperta da un paio di occhiali 3D, consentendo a chi lo indossa di sperimentare San Smith in un modo nuovo e innovativo, trasformando i design sorprendenti in un fumetto completamente leggibile.

Nel frattempo, il “CNY Mickey Mouse Out of Office” Stan Smith e Superstar illuminano lo stile originale di due icone di archivio adidas offrendo un aggiornamento energetico. Ogni sneaker è composta da una tomaia in pelle pieno fiore che presenta una grafica audace di Topolino. In uno stile perfettamente stravagante, le due sneaker “Out of Office” sono completate da un messaggio stampato a mano che dichiara che Topolino sta facendo un viaggio per il nuovo anno lunare.

