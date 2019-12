Zverev in love, allo scoperto con la nuova compagna: la bella Brenda infiamma i fans [GALLERY]

Alexander Zverev ha una nuova fidanzata con la quale sta trascorrendo le vacanze di fine 2019 in vista della prossima importantissima stagione

Alexander Zverev è noto agli appassionati di tennis come un ragazzo timido, schivo, che sinora non si è messo certo in luce per una vita al di sopra delle righe fuori dal campo. Un tennista che preferisce dunque tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ma negli ultimi giorni è uscito allo scoperto ‘presentando’ ai suoi fans la nuova compagna. Si tratta della bella Brenda Patea, modella tedesca di origini romene che sui social è attivissima come molte sue colleghe. Innegabile la bellezza della nuova compagna di Zverev, adesso ciò che importa ai suoi fans è che la splendida Brenda riesca a dare stabilità e tranquillità al tennista, senza ‘distrarlo’ dai suoi obiettivi tennistici che sono senz’altro di primissima fascia in vista del 2020, anno cruciale per la sua crescita, alla ricerca del tanto agognato successo in uno Slam.

