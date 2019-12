Wanda Nara è sicuramente una delle donne più chiacchierate del 2019: dai suoi ‘movimenti’ di mercato per trovare una nuova casa a Mauro Icardi dopo la rottura con l’Inter, ai battibecchi con i familiari, la showgirl argentina sa come far parlare di sè e non teme critiche.

Un altro aspetto che permette alla moglie-agente di Icardi di essere sempre sotto i riflettori è il suo modo di vestire, spesso provocante e super sexy. Wanda Nara non si è smentita ieri sera, nell’ultima puntata dell’anno di Tiki Taka. Un abito rosso scintillante, corto, con una scollatura vertiginosa sul seno. Non c’è stato bisogno di viaggiare troppo con l’immaginazione con la showgirl argentina, che ha mostrato il suo seno con orgoglio e coraggio, facendo così impazzire tutti gli uomini.

