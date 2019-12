Mancava solo lei ed ecco che a Madrid è stato svelato oggi il percorso della Vuelta di Spagna 2020. L’edizione numero 75 inizierà il 14 agosto e terminerà il 6 settembre, con le prime tre tappe in Olanda per poi spostarsi in Spagna per la continuazione della corsa. Sarà Utrecht ad ospitare la prima tappa del terzo Grande Giro della stagione con la tradizionale cronosquadre, mentre in Spagna sarà Irùn la prima località ad ospitare i corridori. 21 tappe ricche di spettacolo ed insidie che porteranno i ciclisti fino a Madrid. Sarà una Vuelta adatta agli scalatori, con tante montagne prestigiose, che si svilupperà soprattutto nel nord della Spagna: solo una cronometro individuale nella terza settimana di gara per i ciclisti.

Ecco le tappe della Vuelta 2020:

Prima tappa, 14 agosto 2020: Utrecht-Utrecht (cronometro a squadre) 23,3 km;

seconda, 15 agosto: ‘S-Hertegenbosch-Utrecht 181,6 km;

terza, 16 agosto: Breda-Breda 193,2 km;

17 agosto, riposo;

quarta, 18 agosto: Irun-Arrate 169,5;

quinta, 19 agosto: Pamplona-Lekunberri 151 km

sesta, 20 agosto: Lodosa-Laguna Negra 163,8;

settima, 21 agosto: Numancia-Ejea de los Caballeros 190 km;

ottava, 22 agosto: Huesca-Sabinanigo 185,5 km;

nona, 23 agosto: Biescas-Tourmelet 135,6 km;

24 agosto, riposo;

decima, 25 agosto: Vitoria-Valdegovia 160,4 km;

undicesima, 26 agosto: Logrono-Moncalvillo 164,5 km;

dodicesima, 27 agosto: Base militar C.del Val-Aguilar de Campoo 163,6 km;

tredicesima, 28 agosto: Castro Urdiales-Suances 187,4 km;

quattordicesima, 29 agosto: Villaviciosa-La Farrapona 170,2 km;

quindicesima, 30 agosto: Oviedo-Angliru 190.2 km; 31 agosto, riposo;

sedicesima, 1° settembre: Muros-Monte Ezaro (Dumbria), cronometro individuale 33,5 km; diciassettesima, 2 settembre: Lugo-Orense 205,8 km;

diciottesima, 3 settembre: Mos-Grande Oporto 178 km;

diciannovesima, 4 settembre: Viseu-Ciudad Rodrigo 177,7 km;

ventesima, 5 settembre: Sequeros-La Covatilla 175,8 km;

ventunesima, 6 settembre: Madrid 125,4 km.

