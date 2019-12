Vittoria di famiglia al Ranch di Tavullia: la 100km dei campioni a Valentino Rossi e Luca Marini [FOTO e VIDEO]

Valentino Rossi e Luca Marini si aggiudicano la 100 km dei campioni: vittoria di… famiglia al Ranch di Tavullia

Non sono finite le emozioni per Valentino Rossi, anzi, le più belle del 2019 sono arrivate solo adesso. Dopo una stagione di MotoGp complicata e piena di difficoltà, col Dottore che non è mai riuscito a brillare in sella alla sua Yamaha, il nove volte campione del mondo ritrova la gioia della vittoria.

Dopo aver trionfato ieri nell’Americana del sabato sera del weekend di gara della 100 Km dei Campioni, Valentino Rossi, in coppia col fratello Luca Marini, ha trionfato anche oggi nella gara maestra dell’evento, arrivato alla sua sesta edizione. Al termine di un evento organizzato in grande, con ben 42 piloti approdati a Tavullia da tutto il mondo per sfidarsi sulla pista del Dottore, Valentino Rossi ed il fratello Luca Marini hanno potuto festeggiare per una splendida vittoria, sul podio davanti alle coppie Morbidelli-Migno e Beach-Halbert.

Prosciutti, salami e coppe dunque per Valentino Rossi e Luca Marini, pazzi di gioia per la bellissima vittoria di oggi.

