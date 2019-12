Viso incantevole, fisico mozzafiato e una lista di spasimanti lunga quasi quanto quella dei suoi follower di Instagram (5 milioni!). Viktoria Odintcova è una delle modelle più popolari sui social e la sua bellezza ha fatto girare la testa a molti uomini, sportivi compresi. ‘Viki’ ha svelato alla trasmissione ‘Makarena’ di aver snobbato Cristiano Ronaldo sui social, mentre di aver un buon rapporto di amicizia con Hamilton e Neymar. Secondo quanto riporta Russia Today, Viktoria Odintcova ha dichiarato: “Ronaldo mi ha addirittura scritto in un messaggio privato. È stato tanto tempo fa. Mi ha scritto: ‘ciao, come stai?’. Io ho cancellato il messaggio e non ho risposto. Ovviamente non gli ho dato neanche una possibilità! Conosco altre ragazze a cui aveva scritto, quindi ho capito subito come andavano le cose: ciao ciao, cancellare. Ma ripeto, è stato tanto tempo fa. La persona più famosa che ho in rubrica è Lewis Hamilton. L’ultima volta che mi ha mandato un messaggio è stato il 15 novembre per farmi gli auguri di compleanno. Siamo amici, ci scriviamo e ci telefoniamo ogni tanto e basta, è nella friendzone… Ogni tanto vado alle sue gare, l’ultima volta è stato a Sochi. Siamo amici da tre anni, anche se quando ci incontriamo ho difficoltà a parlare inglese, lo capisco e basta. Sono in contatto anche con Neymar, perchè è amico di Lewis, l’ho conosciuto grazie a lui. Mi sembra un ragazzo a posto, ci mandiamo messaggi su Instagram“.

