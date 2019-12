Le stagioni di Formula 1 e MotoGp sono terminate, ma gli appassionati dei motori possono ancora vivere una giornata speciale all’insegna della velocità e dell’adrenalina. Lunedì 9 dicembre, infatti, scenderanno in pista, a Valencia, insieme, due grandissimi campioni: Valentino Rossi e Lewis Hamilton. I due piloti si scambieranno i ruoli: il Dottore salirà a bordo della Mercedes campione del mondo, mentre il collega britannico guiderà la M1 della Yamaha.

In vista del grande appuntamento, Valentino Rossi è stato ‘ospite’ oggi in casa Mercedes per “fare il sedile” e prendere le misure con la monoposto che presto guiderà. “Credo che io e Lewis Hamilton ci divertiremo presto🤤“, ha scritto sui social a corredo di diversi scatti.

