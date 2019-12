La nuova GR Yaris, l’auto sportiva di casa Toyota ispirata al rally, farà il suo debutto

mondiale al Tokyo Auto Salon nel mese di gennaio in Giappone. La GR Yaris eredita tutte le tecnologie avanzate, conoscenze ed esperienze apprese dalla partecipazione al campionato rally WRC dove Toyota compete con il team TOYOTA GAZOO RACING. Sarà il secondo modello sportivo lanciato a livello mondiale da TGR, dopo il ritorno dello scorso anno della leggendaria Toyota GR Supra.

La GR Yaris ha ora completato la sua fase finale di sviluppo ed un prototipo è stato

recentemente provato proprio dal presidente Akio Toyoda, con il suo nome in codice di TGR

Master Driver “Morizo”. La partecipazione agli sport motoristici consente a Toyota di creare auto sempre migliori e avvicinare gli appassionati al mondo dello sport dove Toyota è sempre più coinvolta nelle diverse competizioni sulle strade di tutto il mondo. Nel 2017, la Toyota è tornata nel campionato Rally con la Yaris WRC, portando a casa il titolo costruttori nel 2018 ed il titolo piloti quest’anno.

TGR ha conseguito un ulteriore successo nel Campionato mondiale endurance con le auto da corsa Toyota TS050 Hybrid, ottenendo il titolo costruttori e piloti nel 2014 e nel 2018-

19. Toyota è in testa per vincere entrambi i titoli anche per la stagione 2019-2020. Un

successo completato dalla prima vittoria ottenuta all’inizio di quest’anno nel Rally Dakar con Nasser al-Attiyah al volante del Toyota Hilux.

