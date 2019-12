Paura nella notte in Toscana: una serie di scosse di terremoto ha devastato la zona del Mugello. Registrate a Scarperie e San Piero, le scosse hanno raggiunto picchi di magnitudo 4.5 costringendo gli abitati ad abbandonare le loro abitazioni per scendere in strada e mettersi al sicuro.

Scuole chiuse e treni sospesi. La zona è famosa per il circuito del Mugello, dove si corre il Gp d’Italia di MotoGp.

