E’ andato in scena ieri sul circuito di Valencia lo scambio tra Hamilton e Valentino Rossi. Il Dottore ha guidato la Mercedes campione del mondo del britannico, mentre il pilota di Formula 1 ha sfrecciato sulla M1 del 9 volte campione del mondo.

Da alcune indiscrezioni trapelate sul web sembra che Hamilton sia incappato in una caduta, ma bisogna attendere il documentario Monster per scoprire cosa è realmente accaduto ieri sulla pista spagnola. Porte chiuse infatti sul cricuito di Valencia ad occhi indiscreti, per tenere tutto segretissimo.

Dai social sono spuntati solo due scatti: è stata Francesca Sofia Novello ad aggiornare i fan da Valencia, con due semplici foto del circuito, vuoto. Per il momento dovremo accontentarci e attendere, con impazienza, di saperne di più.

