Due giorni di silenzio, poi finalmente ecco il primo video dello scambio avvenuto a Valencia tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi.

Una breve clip di un minuto in cui si vedono i due protagonisti scendere in pista con i propri rispettivi mezzi, dando anche alcuni feedback sulle sensazioni avvertite sul tracciato. Come se non bastasse, il Dottore ha anche mostrato in sella alla sua M1 alcune traiettorie a Hamilton, piazzato alle sue spalle con la Yamaha numero 44. Questo il primo video comparso sui social:

